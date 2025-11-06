GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Solaxy to 0.0002286 USD. Śledź aktualizacje cen SOLAXY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SOLAXY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Solaxy to 0.0002286 USD. Śledź aktualizacje cen SOLAXY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SOLAXY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SOLAXY

Informacje o cenie SOLAXY

Czym jest SOLAXY

Biała księga SOLAXY

Oficjalna strona internetowa SOLAXY

Tokenomika SOLAXY

Prognoza cen SOLAXY

Historia SOLAXY

Przewodnik zakupowy SOLAXY

Przelicznik SOLAXY-fiat

SOLAXY na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Solaxy

Cena Solaxy(SOLAXY)

Aktualna cena 1 SOLAXY do USD:

$0.0002286
$0.0002286$0.0002286
+3.06%1D
USD
Solaxy (SOLAXY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:32:02 (UTC+8)

Informacje o cenie Solaxy (SOLAXY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0002112
$ 0.0002112$ 0.0002112
Minimum 24h
$ 0.0002333
$ 0.0002333$ 0.0002333
Maksimum 24h

$ 0.0002112
$ 0.0002112$ 0.0002112

$ 0.0002333
$ 0.0002333$ 0.0002333

$ 0.001838649580592757
$ 0.001838649580592757$ 0.001838649580592757

$ 0.00058806293830282
$ 0.00058806293830282$ 0.00058806293830282

+0.08%

+3.06%

-18.25%

-18.25%

Aktualna cena Solaxy (SOLAXY) wynosi $ 0.0002286. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOLAXY wahał się między $ 0.0002112 a $ 0.0002333, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOLAXY w historii to $ 0.001838649580592757, a najniższy to $ 0.00058806293830282.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOLAXY zmieniły się o +0.08% w ciągu ostatniej godziny, o +3.06% w ciągu 24 godzin i o -18.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Solaxy (SOLAXY)

No.3412

--
----

$ 467.12K
$ 467.12K$ 467.12K

$ 23.55M
$ 23.55M$ 23.55M

--
----

102,999,999,899
102,999,999,899 102,999,999,899

82,999,999,899
82,999,999,899 82,999,999,899

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Solaxy wynosi --, przy $ 467.12K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOLAXY w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 82999999899. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 23.55M.

Historia ceny Solaxy (SOLAXY) – USD

Śledź zmiany ceny Solaxy dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000006787+3.06%
30 Dni$ -0.0001297-36.20%
60 dni$ -0.0000337-12.85%
90 dni$ -0.000314-57.87%
Dzisiejsza zmiana ceny Solaxy

DziśSOLAXY odnotował zmianę $ +0.000006787 (+3.06%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Solaxy

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0001297 (-36.20%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Solaxy

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SOLAXY o $ -0.0000337(-12.85%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Solaxy

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.000314 (-57.87%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Solaxy (SOLAXY)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Solaxy.

Co to jest Solaxy (SOLAXY)

Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment.

Solaxy jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Solaxy. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SOLAXY, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Solaxy na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Solaxy będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Solaxy (w USD)

Jaka będzie wartość Solaxy (SOLAXY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Solaxy (SOLAXY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Solaxy.

Sprawdź teraz prognozę ceny Solaxy!

Tokenomika Solaxy (SOLAXY)

Zrozumienie tokenomiki Solaxy (SOLAXY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SOLAXYjuż teraz!

Jak kupić Solaxy (SOLAXY)

Szukasz jak kupić Solaxy? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Solaxy na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SOLAXY na lokalne waluty

1 Solaxy(SOLAXY) do VND
6.015609
1 Solaxy(SOLAXY) do AUD
A$0.000349758
1 Solaxy(SOLAXY) do GBP
0.000173736
1 Solaxy(SOLAXY) do EUR
0.000196596
1 Solaxy(SOLAXY) do USD
$0.0002286
1 Solaxy(SOLAXY) do MYR
RM0.000955548
1 Solaxy(SOLAXY) do TRY
0.00962406
1 Solaxy(SOLAXY) do JPY
¥0.0349758
1 Solaxy(SOLAXY) do ARS
ARS$0.331783182
1 Solaxy(SOLAXY) do RUB
0.018594324
1 Solaxy(SOLAXY) do INR
0.020258532
1 Solaxy(SOLAXY) do IDR
Rp3.809998476
1 Solaxy(SOLAXY) do PHP
0.013448538
1 Solaxy(SOLAXY) do EGP
￡E.0.010837926
1 Solaxy(SOLAXY) do BRL
R$0.001225296
1 Solaxy(SOLAXY) do CAD
C$0.000322326
1 Solaxy(SOLAXY) do BDT
0.027857196
1 Solaxy(SOLAXY) do NGN
0.3298698
1 Solaxy(SOLAXY) do COP
$0.87922989
1 Solaxy(SOLAXY) do ZAR
R.0.003975354
1 Solaxy(SOLAXY) do UAH
0.009614916
1 Solaxy(SOLAXY) do TZS
T.Sh.0.5616702
1 Solaxy(SOLAXY) do VES
Bs0.0509778
1 Solaxy(SOLAXY) do CLP
$0.2157984
1 Solaxy(SOLAXY) do PKR
Rs0.064611504
1 Solaxy(SOLAXY) do KZT
0.120063006
1 Solaxy(SOLAXY) do THB
฿0.007420356
1 Solaxy(SOLAXY) do TWD
NT$0.007070598
1 Solaxy(SOLAXY) do AED
د.إ0.000838962
1 Solaxy(SOLAXY) do CHF
Fr0.00018288
1 Solaxy(SOLAXY) do HKD
HK$0.001776222
1 Solaxy(SOLAXY) do AMD
֏0.08745093
1 Solaxy(SOLAXY) do MAD
.د.م0.002128266
1 Solaxy(SOLAXY) do MXN
$0.00425196
1 Solaxy(SOLAXY) do SAR
ريال0.00085725
1 Solaxy(SOLAXY) do ETB
Br0.035048952
1 Solaxy(SOLAXY) do KES
KSh0.029544264
1 Solaxy(SOLAXY) do JOD
د.أ0.0001620774
1 Solaxy(SOLAXY) do PLN
0.000843534
1 Solaxy(SOLAXY) do RON
лв0.001010412
1 Solaxy(SOLAXY) do SEK
kr0.00218313
1 Solaxy(SOLAXY) do BGN
лв0.00038862
1 Solaxy(SOLAXY) do HUF
Ft0.076839318
1 Solaxy(SOLAXY) do CZK
0.004841748
1 Solaxy(SOLAXY) do KWD
د.ك0.0000701802
1 Solaxy(SOLAXY) do ILS
0.00074295
1 Solaxy(SOLAXY) do BOB
Bs0.00157734
1 Solaxy(SOLAXY) do AZN
0.00038862
1 Solaxy(SOLAXY) do TJS
SM0.00211455
1 Solaxy(SOLAXY) do GEL
0.000619506
1 Solaxy(SOLAXY) do AOA
Kz0.20934045
1 Solaxy(SOLAXY) do BHD
.د.ب0.0000859536
1 Solaxy(SOLAXY) do BMD
$0.0002286
1 Solaxy(SOLAXY) do DKK
kr0.001481328
1 Solaxy(SOLAXY) do HNL
L0.006025896
1 Solaxy(SOLAXY) do MUR
0.010520172
1 Solaxy(SOLAXY) do NAD
$0.00397764
1 Solaxy(SOLAXY) do NOK
kr0.00233172
1 Solaxy(SOLAXY) do NZD
$0.000402336
1 Solaxy(SOLAXY) do PAB
B/.0.0002286
1 Solaxy(SOLAXY) do PGK
K0.00097155
1 Solaxy(SOLAXY) do QAR
ر.ق0.000832104
1 Solaxy(SOLAXY) do RSD
дин.0.023285196
1 Solaxy(SOLAXY) do UZS
soʻm2.721428136
1 Solaxy(SOLAXY) do ALL
L0.019211544
1 Solaxy(SOLAXY) do ANG
ƒ0.000409194
1 Solaxy(SOLAXY) do AWG
ƒ0.00041148
1 Solaxy(SOLAXY) do BBD
$0.0004572
1 Solaxy(SOLAXY) do BAM
KM0.00038862
1 Solaxy(SOLAXY) do BIF
Fr0.6741414
1 Solaxy(SOLAXY) do BND
$0.00029718
1 Solaxy(SOLAXY) do BSD
$0.0002286
1 Solaxy(SOLAXY) do JMD
$0.03679317
1 Solaxy(SOLAXY) do KHR
0.918071316
1 Solaxy(SOLAXY) do KMF
Fr0.0973836
1 Solaxy(SOLAXY) do LAK
4.969565118
1 Solaxy(SOLAXY) do LKR
රු0.069629274
1 Solaxy(SOLAXY) do MDL
L0.00389763
1 Solaxy(SOLAXY) do MGA
Ar1.0297287
1 Solaxy(SOLAXY) do MOP
P0.0018288
1 Solaxy(SOLAXY) do MVR
0.00352044
1 Solaxy(SOLAXY) do MWK
MK0.396874746
1 Solaxy(SOLAXY) do MZN
MT0.01461897
1 Solaxy(SOLAXY) do NPR
रु0.032447484
1 Solaxy(SOLAXY) do PYG
1.6212312
1 Solaxy(SOLAXY) do RWF
Fr0.3321558
1 Solaxy(SOLAXY) do SBD
$0.001879092
1 Solaxy(SOLAXY) do SCR
0.003134106
1 Solaxy(SOLAXY) do SRD
$0.00881253
1 Solaxy(SOLAXY) do SVC
$0.001997964
1 Solaxy(SOLAXY) do SZL
L0.003991356
1 Solaxy(SOLAXY) do TMT
m0.0008001
1 Solaxy(SOLAXY) do TND
د.ت0.0006773418
1 Solaxy(SOLAXY) do TTD
$0.001547622
1 Solaxy(SOLAXY) do UGX
Sh0.7991856
1 Solaxy(SOLAXY) do XAF
Fr0.130302
1 Solaxy(SOLAXY) do XCD
$0.00061722
1 Solaxy(SOLAXY) do XOF
Fr0.130302
1 Solaxy(SOLAXY) do XPF
Fr0.0235458
1 Solaxy(SOLAXY) do BWP
P0.003083814
1 Solaxy(SOLAXY) do BZD
$0.000459486
1 Solaxy(SOLAXY) do CVE
$0.021970746
1 Solaxy(SOLAXY) do DJF
Fr0.0404622
1 Solaxy(SOLAXY) do DOP
$0.014671548
1 Solaxy(SOLAXY) do DZD
د.ج0.029884878
1 Solaxy(SOLAXY) do FJD
$0.000521208
1 Solaxy(SOLAXY) do GNF
Fr1.987677
1 Solaxy(SOLAXY) do GTQ
Q0.001751076
1 Solaxy(SOLAXY) do GYD
$0.047813976
1 Solaxy(SOLAXY) do ISK
kr0.0290322

Zasoby Solaxy

Aby lepiej zrozumieć Solaxy, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Solaxy
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Solaxy

Jaka jest dziś wartość Solaxy (SOLAXY)?
Aktualna cena SOLAXY w USD wynosi 0.0002286USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SOLAXY do USD?
Aktualna cena SOLAXY w USD wynosi $ 0.0002286. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Solaxy?
Kapitalizacja rynkowa dla SOLAXY wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SOLAXY w obiegu?
W obiegu SOLAXY znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SOLAXY?
SOLAXY osiąga ATH w wysokości 0.001838649580592757 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SOLAXY?
SOLAXY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00058806293830282 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SOLAXY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SOLAXY wynosi $ 467.12K USD.
Czy w tym roku SOLAXY pójdzie wyżej?
SOLAXY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SOLAXY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:32:02 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Solaxy (SOLAXY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator SOLAXY do USD

Kwota

SOLAXY
SOLAXY
USD
USD

1 SOLAXY = 0.0002286 USD

Handluj SOLAXY

SOLAXY/USDT
$0.0002286
$0.0002286$0.0002286
+3.06%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,013.31
$103,013.31$103,013.31

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,401.01
$3,401.01$3,401.01

+0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.10
$161.10$161.10

+0.36%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.95
$1,477.95$1,477.95

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,013.31
$103,013.31$103,013.31

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,401.01
$3,401.01$3,401.01

+0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.10
$161.10$161.10

+0.36%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3368
$2.3368$2.3368

+2.65%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0799
$1.0799$1.0799

-0.48%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03583
$0.03583$0.03583

+43.32%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010058
$0.000010058$0.000010058

+432.73%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000617
$0.0000000617$0.0000000617

+308.60%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2013
$0.2013$0.2013

+302.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4654
$1.4654$1.4654

+80.64%

Logo Harvest Finance

Harvest Finance

FARM

$33.31
$33.31$33.31

+54.78%