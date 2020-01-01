Tokenomika Stohn Coin (SOH) Odkryj kluczowe informacje o Stohn Coin (SOH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Stohn Coin (SOH) Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network. Oficjalna strona internetowa: https://stohncoin.org Biała księga: https://stohncoin.org/files/StohnCoinWhitepaper.pdf Block Explorer: https://stohnexplorer.com/ Kup SOH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Stohn Coin (SOH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stohn Coin (SOH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 14.95M $ 14.95M $ 14.95M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 840.00K $ 840.00K $ 840.00K Historyczne maksimum: $ 0.0372 $ 0.0372 $ 0.0372 Historyczne minimum: $ 0.002123899099248126 $ 0.002123899099248126 $ 0.002123899099248126 Aktualna cena: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 Dowiedz się więcej o cenie Stohn Coin (SOH)

Tokenomika Stohn Coin (SOH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stohn Coin (SOH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOH tokenomikę, poznaj cenę tokena SOHna żywo!

Jak kupić SOH Chcesz dodać Stohn Coin (SOH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SOH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SOH na MEXC już teraz!

Historia ceny Stohn Coin (SOH) Analiza historii ceny SOH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SOH już teraz!

Prognoza ceny SOH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOH? Nasza strona z prognozami cen SOH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOH już teraz!

