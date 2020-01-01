Tokenomika StarryNift (SNIFT) Odkryj kluczowe informacje o StarryNift (SNIFT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o StarryNift (SNIFT) StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy. Oficjalna strona internetowa: https://starrynift.art/ Biała księga: https://cdn.starrynift.art/StarryNift-WhitePaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5c4625ac040486ce7a9054924b8cd3e4ba8480a6 Kup SNIFT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa StarryNift (SNIFT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StarryNift (SNIFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 169.28M $ 169.28M $ 169.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.53M $ 6.53M $ 6.53M Historyczne maksimum: $ 0.12637 $ 0.12637 $ 0.12637 Historyczne minimum: $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 Aktualna cena: $ 0.00653 $ 0.00653 $ 0.00653 Dowiedz się więcej o cenie StarryNift (SNIFT)

Tokenomika StarryNift (SNIFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki StarryNift (SNIFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SNIFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SNIFT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSNIFT tokenomikę, poznaj cenę tokena SNIFTna żywo!

Jak kupić SNIFT Chcesz dodać StarryNift (SNIFT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SNIFT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SNIFT na MEXC już teraz!

Historia ceny StarryNift (SNIFT) Analiza historii ceny SNIFT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SNIFT już teraz!

Prognoza ceny SNIFT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SNIFT? Nasza strona z prognozami cen SNIFT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SNIFT już teraz!

