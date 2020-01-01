Tokenomika Spain National Fan (SNFT) Odkryj kluczowe informacje o Spain National Fan (SNFT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Spain National Fan (SNFT) The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. Oficjalna strona internetowa: https://www.bitci.com/ Block Explorer: https://bitciexp.bitcichain.com/tokens/0x3e6F1be54FEb9CC37dBfC31A894a8810357C3F9C/token_transfers Kup SNFT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Spain National Fan (SNFT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Spain National Fan (SNFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 819.49K $ 819.49K $ 819.49K Całkowita podaż: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M Podaż w obiegu: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M Historyczne maksimum: $ 0.8735 $ 0.8735 $ 0.8735 Historyczne minimum: $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 Aktualna cena: $ 0.03578 $ 0.03578 $ 0.03578 Dowiedz się więcej o cenie Spain National Fan (SNFT)

Tokenomika Spain National Fan (SNFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Spain National Fan (SNFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SNFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SNFT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSNFT tokenomikę, poznaj cenę tokena SNFTna żywo!

Jak kupić SNFT Chcesz dodać Spain National Fan (SNFT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SNFT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SNFT na MEXC już teraz!

Historia ceny Spain National Fan (SNFT) Analiza historii ceny SNFT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SNFT już teraz!

Prognoza ceny SNFT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SNFT? Nasza strona z prognozami cen SNFT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SNFT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!