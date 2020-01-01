Tokenomika Spain National Fan (SNFT)
Informacje o Spain National Fan (SNFT)
The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.
Tokenomika i analiza cenowa Spain National Fan (SNFT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Spain National Fan (SNFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Spain National Fan (SNFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Spain National Fan (SNFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SNFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SNFT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSNFT tokenomikę, poznaj cenę tokena SNFTna żywo!
Jak kupić SNFT
Chcesz dodać Spain National Fan (SNFT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SNFT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Spain National Fan (SNFT)
Analiza historii ceny SNFT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny SNFT
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SNFT? Nasza strona z prognozami cen SNFT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
