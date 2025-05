SNFT

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

NazwaSNFT

PozycjaNo.2258

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.61%

Podaż w obiegu22,903,472

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż22,903,472

Wskaźnik obrotu0.229%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.8633461742541345,2022-09-28

Najniższa cena0.006959526514589207,2021-10-19

Publiczny blockchainBITCI

