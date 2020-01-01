Tokenomika Real Smurf Cat (SMURFCAT) Odkryj kluczowe informacje o Real Smurf Cat (SMURFCAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

Oficjalna strona internetowa: https://smurfcat.eth.limo
Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c

Tokenomika i analiza cenowa Real Smurf Cat (SMURFCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Real Smurf Cat (SMURFCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 93.81B $ 93.81B $ 93.81B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Historyczne maksimum: $ 0.00042251 $ 0.00042251 $ 0.00042251 Historyczne minimum: $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 Aktualna cena: $ 0.00002652 $ 0.00002652 $ 0.00002652 Dowiedz się więcej o cenie Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Tokenomika Real Smurf Cat (SMURFCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Real Smurf Cat (SMURFCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SMURFCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SMURFCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSMURFCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena SMURFCATna żywo!

Jak kupić SMURFCAT Chcesz dodać Real Smurf Cat (SMURFCAT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SMURFCAT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SMURFCAT na MEXC już teraz!

Historia ceny Real Smurf Cat (SMURFCAT) Analiza historii ceny SMURFCAT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SMURFCAT już teraz!

Prognoza ceny SMURFCAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SMURFCAT? Nasza strona z prognozami cen SMURFCAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SMURFCAT już teraz!

