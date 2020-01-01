Tokenomika SKI MASK DOG (SKI) Odkryj kluczowe informacje o SKI MASK DOG (SKI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SKI MASK DOG (SKI) Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain. Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain. Oficjalna strona internetowa: https://skimaskdog.tech Block Explorer: https://basescan.org/token/0x768BE13e1680b5ebE0024C42c896E3dB59ec0149 Kup SKI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SKI MASK DOG (SKI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SKI MASK DOG (SKI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.61M $ 33.61M $ 33.61M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 989.40M $ 989.40M $ 989.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.97M $ 33.97M $ 33.97M Historyczne maksimum: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 Historyczne minimum: $ 0.000403026646024225 $ 0.000403026646024225 $ 0.000403026646024225 Aktualna cena: $ 0.03397 $ 0.03397 $ 0.03397 Dowiedz się więcej o cenie SKI MASK DOG (SKI)

Tokenomika SKI MASK DOG (SKI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SKI MASK DOG (SKI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SKI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SKI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSKI tokenomikę, poznaj cenę tokena SKIna żywo!

Historia ceny SKI MASK DOG (SKI) Analiza historii ceny SKI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SKI już teraz!

Prognoza ceny SKI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SKI? Nasza strona z prognozami cen SKI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SKI już teraz!

