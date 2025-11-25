Tokenomika Simon the Gator (SIMON)

Tokenomika Simon the Gator (SIMON)

Odkryj kluczowe informacje o Simon the Gator (SIMON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Tokenomika i analiza cenowa Simon the Gator (SIMON)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Simon the Gator (SIMON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Informacje o Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Oficjalna strona internetowa:
https://simonthegator.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x2328434559f7dEc44373822cf68052de0d671B7f

Tokenomika Simon the Gator (SIMON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Simon the Gator (SIMON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SIMON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SIMON.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSIMON tokenomikę, poznaj cenę tokena SIMONna żywo!

Jak kupić SIMON

Chcesz dodać Simon the Gator (SIMON) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SIMON, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Simon the Gator (SIMON)

Analiza historii ceny SIMON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SIMON

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SIMON? Nasza strona z prognozami cen SIMON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

