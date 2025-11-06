GiełdaDEX+
Aktualna cena Simon the Gator to 0.0000911 USD. Śledź aktualizacje cen SIMON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SIMON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SIMON

Informacje o cenie SIMON

Czym jest SIMON

Oficjalna strona internetowa SIMON

Tokenomika SIMON

Prognoza cen SIMON

Historia SIMON

Przewodnik zakupowy SIMON

Przelicznik SIMON-fiat

SIMON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Simon the Gator

Cena Simon the Gator(SIMON)

Aktualna cena 1 SIMON do USD:

$0.0000911
$0.0000911$0.0000911
-2.04%1D
USD
Simon the Gator (SIMON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:30:36 (UTC+8)

Informacje o cenie Simon the Gator (SIMON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000894
$ 0.0000894$ 0.0000894
Minimum 24h
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
Maksimum 24h

$ 0.0000894
$ 0.0000894$ 0.0000894

$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012

$ 0.00509385059964004
$ 0.00509385059964004$ 0.00509385059964004

$ 0.000093508083463039
$ 0.000093508083463039$ 0.000093508083463039

-0.11%

-2.04%

-20.51%

-20.51%

Aktualna cena Simon the Gator (SIMON) wynosi $ 0.0000911. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SIMON wahał się między $ 0.0000894 a $ 0.00012, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SIMON w historii to $ 0.00509385059964004, a najniższy to $ 0.000093508083463039.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SIMON zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o -2.04% w ciągu 24 godzin i o -20.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Simon the Gator (SIMON)

No.3203

$ 58.92K
$ 58.92K$ 58.92K

$ 3.67K
$ 3.67K$ 3.67K

$ 62.86K
$ 62.86K$ 62.86K

646.75M
646.75M 646.75M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

93.73%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Simon the Gator wynosi $ 58.92K, przy $ 3.67K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SIMON w obiegu wynosi 646.75M, przy całkowitej podaży 690000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 62.86K.

Historia ceny Simon the Gator (SIMON) – USD

Śledź zmiany ceny Simon the Gator dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000001897-2.04%
30 Dni$ -0.0000748-45.09%
60 dni$ -0.0006969-88.44%
90 dni$ -0.0009089-90.89%
Dzisiejsza zmiana ceny Simon the Gator

DziśSIMON odnotował zmianę $ -0.000001897 (-2.04%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Simon the Gator

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000748 (-45.09%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Simon the Gator

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SIMON o $ -0.0006969(-88.44%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Simon the Gator

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0009089 (-90.89%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Simon the Gator (SIMON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Simon the Gator.

Co to jest Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Simon the Gator jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Simon the Gator. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SIMON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Simon the Gator na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Simon the Gator będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Simon the Gator (w USD)

Jaka będzie wartość Simon the Gator (SIMON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Simon the Gator (SIMON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Simon the Gator.

Sprawdź teraz prognozę ceny Simon the Gator!

Tokenomika Simon the Gator (SIMON)

Zrozumienie tokenomiki Simon the Gator (SIMON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SIMONjuż teraz!

Jak kupić Simon the Gator (SIMON)

Szukasz jak kupić Simon the Gator? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Simon the Gator na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Simon the Gator

Aby lepiej zrozumieć Simon the Gator, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Simon the Gator
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Simon the Gator

Jaka jest dziś wartość Simon the Gator (SIMON)?
Aktualna cena SIMON w USD wynosi 0.0000911USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SIMON do USD?
Aktualna cena SIMON w USD wynosi $ 0.0000911. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Simon the Gator?
Kapitalizacja rynkowa dla SIMON wynosi $ 58.92K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SIMON w obiegu?
W obiegu SIMON znajduje się 646.75M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SIMON?
SIMON osiąga ATH w wysokości 0.00509385059964004 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SIMON?
SIMON zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000093508083463039 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SIMON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SIMON wynosi $ 3.67K USD.
Czy w tym roku SIMON pójdzie wyżej?
SIMON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SIMON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Simon the Gator (SIMON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

