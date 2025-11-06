Prognoza ceny Simon the Gator (SIMON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Simon the Gator na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SIMON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Simon the Gator
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Simon the Gator
$0.0000978
+5.16%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny Simon the Gator na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Simon the Gator (SIMON) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Simon the Gator może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000097.

Prognoza ceny Simon the Gator (SIMON) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Simon the Gator może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000102.

Prognoza ceny Simon the Gator (SIMON) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SIMON na 2027 rok wyniesie $ 0.000107 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Simon the Gator (SIMON) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SIMON na 2028 rok wyniesie $ 0.000113 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Simon the Gator (SIMON) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SIMON w 2029 roku wyniesie $ 0.000118 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Simon the Gator (SIMON) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SIMON w 2030 roku wyniesie $ 0.000124 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Simon the Gator (SIMON) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Simon the Gator może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000203.

Prognoza ceny Simon the Gator (SIMON) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Simon the Gator może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000331.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.000097
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000102
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000107
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000113
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000118
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000124
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000131
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000137
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.000144
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000151
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000159
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000167
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000175
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000184
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000193
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000203
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Simon the Gator na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.000097
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.000097
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.000097
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.000098
    0.41%
Prognoza ceny Simon the Gator (SIMON) na dziś

Przewidywana cena dla SIMON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000097. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Simon the Gator (SIMON) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SIMON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000097. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Simon the Gator (SIMON) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SIMON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000097. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Simon the Gator (SIMON) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SIMON wynosi $0.000098. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Simon the Gator

$ 0.0000978
+5.16%

$ 62.80K
$ 62.80K$ 62.80K

646.75M
646.75M 646.75M

$ 3.84K
$ 3.84K$ 3.84K

--

Najnowsza cena SIMON to $ 0.0000978. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +5.16%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 3.84K.
Ponadto SIMON ma podaż w obiegu wynoszącą 646.75M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 62.80K.

Jak kupić Simon the Gator (SIMON)

Próbujesz kupić SIMON? Teraz możesz kupować SIMON za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Simon the Gator i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić SIMON teraz

Historyczna cena Simon the Gator

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Simon the Gator, cena Simon the Gator wynosi 0.000097USD. Podaż w obiegu Simon the Gator (SIMON) wynosi 0.00 SIMON, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $62.80K.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.05%
    $ 0.000004
    $ 0.00012
    $ 0.000089
  • 7 D
    -0.14%
    $ -0.000016
    $ 0.000120
    $ 0.000089
  • 30 Dni
    -0.39%
    $ -0.000063
    $ 0.000272
    $ 0.00008
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Simon the Gator zanotował zmianę ceny o $0.000004, co stanowi 0.05% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Simon the Gator osiągnął maksimum na poziomie $0.000120 i minimum na poziomie $0.000089. Zanotowano zmianę ceny o -0.14%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał SIMON do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Simon the Gator o -0.39%, co odpowiada około $-0.000063 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SIMON.

Sprawdź pełną historię cen Simon the Gator, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen SIMON

Jak działa moduł przewidywania ceny Simon the Gator (SIMON)?

Moduł predykcji ceny Simon the Gator to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SIMON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Simon the Gator na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SIMON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Simon the Gator. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SIMON.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SIMON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Simon the Gator.

Dlaczego prognoaza ceny SIMON jest ważna?

Prognozy cen SIMON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w SIMON?
Według Twoich prognoz SIMON osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny SIMON na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Simon the Gator (SIMON), przewidywana cena SIMON osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 SIMON w 2026 roku?
Cena 1 Simon the Gator (SIMON) wynosi dziś $0.000097. Według powyższego modułu prognoz SIMON wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena SIMON w 2027 roku?
Simon the Gator (SIMON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SIMON do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa SIMON w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Simon the Gator (SIMON) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa SIMON w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Simon the Gator (SIMON) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 SIMON w 2030 roku?
Cena 1 Simon the Gator (SIMON) wynosi dziś $0.000097. Według powyższego modułu prognoz SIMON wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny SIMON na 2040 rok?
Simon the Gator (SIMON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SIMON do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.