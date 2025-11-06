GiełdaDEX+
Aktualna cena IdleTradeX to 0.0000134 USD. Śledź aktualizacje cen IDLETRADEX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IDLETRADEX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena IdleTradeX to 0.0000134 USD. Śledź aktualizacje cen IDLETRADEX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IDLETRADEX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o IDLETRADEX

Informacje o cenie IDLETRADEX

Czym jest IDLETRADEX

Biała księga IDLETRADEX

Oficjalna strona internetowa IDLETRADEX

Tokenomika IDLETRADEX

Prognoza cen IDLETRADEX

Historia IDLETRADEX

Przewodnik zakupowy IDLETRADEX

Przelicznik IDLETRADEX-fiat

IDLETRADEX na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo IdleTradeX

Cena IdleTradeX(IDLETRADEX)

Aktualna cena 1 IDLETRADEX do USD:

$0.0000134
$0.0000134$0.0000134
+23.38%1D
USD
IdleTradeX (IDLETRADEX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:27:51 (UTC+8)

Informacje o cenie IdleTradeX (IDLETRADEX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00001009
$ 0.00001009$ 0.00001009
Minimum 24h
$ 0.00001512
$ 0.00001512$ 0.00001512
Maksimum 24h

$ 0.00001009
$ 0.00001009$ 0.00001009

$ 0.00001512
$ 0.00001512$ 0.00001512

--
----

--
----

+2.13%

+23.38%

-89.28%

-89.28%

Aktualna cena IdleTradeX (IDLETRADEX) wynosi $ 0.0000134. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IDLETRADEX wahał się między $ 0.00001009 a $ 0.00001512, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IDLETRADEX w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IDLETRADEX zmieniły się o +2.13% w ciągu ostatniej godziny, o +23.38% w ciągu 24 godzin i o -89.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o IdleTradeX (IDLETRADEX)

--
----

$ 492.50K
$ 492.50K$ 492.50K

$ 670.00K
$ 670.00K$ 670.00K

--
----

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa IdleTradeX wynosi --, przy $ 492.50K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IDLETRADEX w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 50000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 670.00K.

Historia ceny IdleTradeX (IDLETRADEX) – USD

Śledź zmiany ceny IdleTradeX dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000025392+23.38%
30 Dni$ -0.0049866-99.74%
60 dni$ -0.0049866-99.74%
90 dni$ -0.0049866-99.74%
Dzisiejsza zmiana ceny IdleTradeX

DziśIDLETRADEX odnotował zmianę $ +0.0000025392 (+23.38%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny IdleTradeX

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0049866 (-99.74%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny IdleTradeX

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę IDLETRADEX o $ -0.0049866(-99.74%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny IdleTradeX

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0049866 (-99.74%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe IdleTradeX (IDLETRADEX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen IdleTradeX.

Co to jest IdleTradeX (IDLETRADEX)

IdleTradeX to zdecentralizowany marketplace dla nieużywanych dóbr, łączący uwierzytelnianie NFT, tokenizację aktywów rzeczywistych (RWA) i rozliczenia on-chain. Zapewnia handel przedmiotami z drugiej ręki z potwierdzoną autentycznością, przejrzystością i zrównoważonymi zachętami.

IdleTradeX jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w IdleTradeX. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu IDLETRADEX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące IdleTradeX na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno IdleTradeX będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny IdleTradeX (w USD)

Jaka będzie wartość IdleTradeX (IDLETRADEX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w IdleTradeX (IDLETRADEX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla IdleTradeX.

Sprawdź teraz prognozę ceny IdleTradeX!

Tokenomika IdleTradeX (IDLETRADEX)

Zrozumienie tokenomiki IdleTradeX (IDLETRADEX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IDLETRADEXjuż teraz!

Jak kupić IdleTradeX (IDLETRADEX)

Szukasz jak kupić IdleTradeX? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić IdleTradeX na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby IdleTradeX

Aby lepiej zrozumieć IdleTradeX, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa IdleTradeX
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące IdleTradeX

Jaka jest dziś wartość IdleTradeX (IDLETRADEX)?
Aktualna cena IDLETRADEX w USD wynosi 0.0000134USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IDLETRADEX do USD?
Aktualna cena IDLETRADEX w USD wynosi $ 0.0000134. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa IdleTradeX?
Kapitalizacja rynkowa dla IDLETRADEX wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IDLETRADEX w obiegu?
W obiegu IDLETRADEX znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IDLETRADEX?
IDLETRADEX osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IDLETRADEX?
IDLETRADEX zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu IDLETRADEX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IDLETRADEX wynosi $ 492.50K USD.
Czy w tym roku IDLETRADEX pójdzie wyżej?
IDLETRADEX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IDLETRADEX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:27:51 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

