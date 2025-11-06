GiełdaDEX+
Aktualna cena UCN to 1477.92 USD. Śledź aktualizacje cen UCN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UCN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o UCN

Informacje o cenie UCN

Czym jest UCN

Biała księga UCN

Oficjalna strona internetowa UCN

Tokenomika UCN

Prognoza cen UCN

Historia UCN

Przewodnik zakupowy UCN

Przelicznik UCN-fiat

UCN na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo UCN

Cena UCN(UCN)

Aktualna cena 1 UCN do USD:

$1,477.92
+0.13%1D
USD
UCN (UCN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:46:30 (UTC+8)

Informacje o cenie UCN (UCN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1,462.5
Minimum 24h
$ 1,478
Maksimum 24h

$ 1,462.5
$ 1,478
--
--
+0.03%

+0.13%

+3.11%

+3.11%

Aktualna cena UCN (UCN) wynosi $ 1,477.92. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UCN wahał się między $ 1,462.5 a $ 1,478, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UCN w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UCN zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +0.13% w ciągu 24 godzin i o +3.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UCN (UCN)

--
$ 6.54M
$ 6.54M$ 6.54M

$ 147.79M
$ 147.79M$ 147.79M

--
100,000
100,000 100,000

UCHAIN

Obecna kapitalizacja rynkowa UCN wynosi --, przy $ 6.54M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UCN w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 100000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 147.79M.

Historia ceny UCN (UCN) – USD

Śledź zmiany ceny UCN dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +1.9188+0.13%
30 Dni$ +171.69+13.14%
60 dni$ +877.92+146.32%
90 dni$ +877.92+146.32%
Dzisiejsza zmiana ceny UCN

DziśUCN odnotował zmianę $ +1.9188 (+0.13%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny UCN

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +171.69 (+13.14%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny UCN

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę UCN o $ +877.92(+146.32%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny UCN

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +877.92 (+146.32%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe UCN (UCN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen UCN.

Co to jest UCN (UCN)

UCHAIN is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the UCN coin. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, its own marketplaces and more. Uchain's mission is to create a flawless cryptocurrency product to transform the way people interact with cryptocurrency around the world and provide them with instant cross-border payments in crypto.

UCN jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w UCN. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu UCN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące UCN na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno UCN będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny UCN (w USD)

Jaka będzie wartość UCN (UCN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w UCN (UCN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla UCN.

Sprawdź teraz prognozę ceny UCN!

Tokenomika UCN (UCN)

Zrozumienie tokenomiki UCN (UCN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena UCNjuż teraz!

Jak kupić UCN (UCN)

Szukasz jak kupić UCN? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić UCN na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

UCN na lokalne waluty

Zasoby UCN

Aby lepiej zrozumieć UCN, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa UCN
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące UCN

Jaka jest dziś wartość UCN (UCN)?
Aktualna cena UCN w USD wynosi 1,477.92USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena UCN do USD?
Aktualna cena UCN w USD wynosi $ 1,477.92. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa UCN?
Kapitalizacja rynkowa dla UCN wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż UCN w obiegu?
W obiegu UCN znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) UCN?
UCN osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla UCN?
UCN zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu UCN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla UCN wynosi $ 6.54M USD.
Czy w tym roku UCN pójdzie wyżej?
UCN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny UCN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:46:30 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są" i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

