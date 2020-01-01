Tokenomika SHX (SHX) Odkryj kluczowe informacje o SHX (SHX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SHX (SHX) Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all. Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all. Oficjalna strona internetowa: https://stronghold.co/shx Biała księga: https://docsend.com/view/dftxunt Block Explorer: https://stellar.expert/explorer/public/asset/SHX-GDSTRSHXHGJ7ZIVRBXEYE5Q74XUVCUSEKEBR7UCHEUUEK72N7I7KJ6JH Kup SHX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SHX (SHX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SHX (SHX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 96.89M $ 96.89M $ 96.89M Całkowita podaż: $ 99.76B $ 99.76B $ 99.76B Podaż w obiegu: $ 5.79B $ 5.79B $ 5.79B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B Historyczne maksimum: $ 0.035555 $ 0.035555 $ 0.035555 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.016722 $ 0.016722 $ 0.016722 Dowiedz się więcej o cenie SHX (SHX)

Tokenomika SHX (SHX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SHX (SHX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHX tokenomikę, poznaj cenę tokena SHXna żywo!

