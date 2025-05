SHX

Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.

NazwaSHX

PozycjaNo.538

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.01%

Podaż w obiegu5,793,905,044

Maksymalna podaż100,000,000,000

Całkowita podaż99,756,866,344

Wskaźnik obrotu0.0579%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.05930882,2021-05-17

Najniższa cena0,2021-08-13

Publiczny blockchainXLM

Sektor

Media społecznościowe

