Tokenomika Shiro Neko (SHIRO) Odkryj kluczowe informacje o Shiro Neko (SHIRO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Shiro Neko (SHIRO) Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO. Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO. Oficjalna strona internetowa: https://www.shironeko.gg/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058 Kup SHIRO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Shiro Neko (SHIRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shiro Neko (SHIRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Całkowita podaż: $ 767.76T $ 767.76T $ 767.76T Podaż w obiegu: $ 501.10T $ 501.10T $ 501.10T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Historyczne maksimum: $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 Historyczne minimum: $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 Aktualna cena: $ 0.000000002826 $ 0.000000002826 $ 0.000000002826 Dowiedz się więcej o cenie Shiro Neko (SHIRO)

Tokenomika Shiro Neko (SHIRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shiro Neko (SHIRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHIRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHIRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHIRO tokenomikę, poznaj cenę tokena SHIROna żywo!

Jak kupić SHIRO Chcesz dodać Shiro Neko (SHIRO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SHIRO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SHIRO na MEXC już teraz!

Historia ceny Shiro Neko (SHIRO) Analiza historii ceny SHIRO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SHIRO już teraz!

Prognoza ceny SHIRO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHIRO? Nasza strona z prognozami cen SHIRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHIRO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!