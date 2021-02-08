Tokenomika SafePal (SFP) Odkryj kluczowe informacje o SafePal (SFP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SafePal (SFP) "Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in." Oficjalna strona internetowa: https://www.safepal.com Biała księga: https://www.safepal.com/pub/SFP_Whitepaper.pdf?a=5 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb

Tokenomika i analiza cenowa SafePal (SFP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SafePal (SFP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 245.95M $ 245.95M $ 245.95M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 245.95M $ 245.95M $ 245.95M Historyczne maksimum: $ 4.487 $ 4.487 $ 4.487 Historyczne minimum: $ 0.26738803809584405 $ 0.26738803809584405 $ 0.26738803809584405 Aktualna cena: $ 0.4919 $ 0.4919 $ 0.4919 Dowiedz się więcej o cenie SafePal (SFP)

Tokenomika SafePal (SFP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SafePal (SFP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SFP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SFP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSFP tokenomikę, poznaj cenę tokena SFPna żywo!

