Informacje o Singularity Finance (SFI) Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency. Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency. Oficjalna strona internetowa: https://singularityfinance.ai Biała księga: https://docs.singularityfinance.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7636d8722fdf7cd34232a915e48e96aa3eb386bf Kup SFI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Singularity Finance (SFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Singularity Finance (SFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.48M $ 4.48M $ 4.48M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 155.50M $ 155.50M $ 155.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.40M $ 14.40M $ 14.40M Historyczne maksimum: $ 0.2615 $ 0.2615 $ 0.2615 Historyczne minimum: $ 0.029592132948156498 $ 0.029592132948156498 $ 0.029592132948156498 Aktualna cena: $ 0.0288 $ 0.0288 $ 0.0288 Dowiedz się więcej o cenie Singularity Finance (SFI)

Tokenomika Singularity Finance (SFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Singularity Finance (SFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSFI tokenomikę, poznaj cenę tokena SFIna żywo!

