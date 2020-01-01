Tokenomika Suilend (SEND) Odkryj kluczowe informacje o Suilend (SEND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Suilend (SEND) Suilend is a lending and borrowing platform on Sui. Suilend is a lending and borrowing platform on Sui. Oficjalna strona internetowa: https://suilend.fi/ Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xb45fcfcc2cc07ce0702cc2d229621e046c906ef14d9b25e8e4d25f6e8763fef7::send::SEND/txs Kup SEND teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Suilend (SEND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Suilend (SEND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 26.20M $ 26.20M $ 26.20M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 55.95M $ 55.95M $ 55.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 46.83M $ 46.83M $ 46.83M Historyczne maksimum: $ 6.0796 $ 6.0796 $ 6.0796 Historyczne minimum: $ 0.2752092555661979 $ 0.2752092555661979 $ 0.2752092555661979 Aktualna cena: $ 0.4683 $ 0.4683 $ 0.4683 Dowiedz się więcej o cenie Suilend (SEND)

Tokenomika Suilend (SEND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Suilend (SEND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SEND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SEND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSEND tokenomikę, poznaj cenę tokena SENDna żywo!

