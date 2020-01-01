Tokenomika Sentio Protocol (SEN) Odkryj kluczowe informacje o Sentio Protocol (SEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sentio Protocol (SEN) Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how. Oficjalna strona internetowa: https://sentio.ai/ Biała księga: https://docs.sentio.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88 Kup SEN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sentio Protocol (SEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sentio Protocol (SEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.40M Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 98.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.43M Historyczne maksimum: $ 0.8 Historyczne minimum: $ 0.000201297989722525 Aktualna cena: $ 0.01425 Dowiedz się więcej o cenie Sentio Protocol (SEN)

Tokenomika Sentio Protocol (SEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sentio Protocol (SEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSEN tokenomikę, poznaj cenę tokena SENna żywo!

Jak kupić SEN Chcesz dodać Sentio Protocol (SEN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SEN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SEN na MEXC już teraz!

Historia ceny Sentio Protocol (SEN) Analiza historii ceny SEN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SEN już teraz!

Prognoza ceny SEN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SEN? Nasza strona z prognozami cen SEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SEN już teraz!

