Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.68%

Podaż w obiegu98,000,000

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu0.98%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.7974958969002627,2025-01-06

Najniższa cena0.000201297989722525,2024-12-26

Publiczny blockchainETH

