Informacje o Selo (SELO) SELO+ is a hyperlocal-based life-logging app with an inbuilt Social-Fi and augmented NFT narrative. SELO+ is a hyperlocal-based life-logging app with an inbuilt Social-Fi and augmented NFT narrative. Oficjalna strona internetowa: https://www.mooonshot.ai/ Biała księga: https://wp.seloplus.com/eng/ Block Explorer: https://klaytnscope.com/account/0x342633c4a7f91094096e15b513f039af52e960d9 Kup SELO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Selo (SELO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Selo (SELO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.83K $ 3.83K $ 3.83K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 59.78M $ 59.78M $ 59.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 64.10K $ 64.10K $ 64.10K Historyczne maksimum: $ 0.85735 $ 0.85735 $ 0.85735 Historyczne minimum: $ 0.000278432011971831 $ 0.000278432011971831 $ 0.000278432011971831 Aktualna cena: $ 0.0000641 $ 0.0000641 $ 0.0000641 Dowiedz się więcej o cenie Selo (SELO)

Tokenomika Selo (SELO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Selo (SELO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SELO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SELO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSELO tokenomikę, poznaj cenę tokena SELOna żywo!

Jak kupić SELO Chcesz dodać Selo (SELO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SELO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SELO na MEXC już teraz!

Historia ceny Selo (SELO) Analiza historii ceny SELO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SELO już teraz!

Prognoza ceny SELO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SELO? Nasza strona z prognozami cen SELO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SELO już teraz!

