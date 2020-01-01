Tokenomika Shieldeum (SDM) Odkryj kluczowe informacje o Shieldeum (SDM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Shieldeum (SDM) Secure Computing Power for 440 million Crypto Users by AI Powered Decentralized Physical Infrastructure network. Secure Computing Power for 440 million Crypto Users by AI Powered Decentralized Physical Infrastructure network. Oficjalna strona internetowa: https://shieldeum.net/ Biała księga: https://docs.shieldeum.net/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x516f8a1fB458EBdcFd0F544fF85c69C1c0Ebc31d Kup SDM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Shieldeum (SDM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shieldeum (SDM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 642.70K $ 642.70K $ 642.70K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 294.28M $ 294.28M $ 294.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Historyczne maksimum: $ 0.245913 $ 0.245913 $ 0.245913 Historyczne minimum: $ 0.002107556072670765 $ 0.002107556072670765 $ 0.002107556072670765 Aktualna cena: $ 0.002184 $ 0.002184 $ 0.002184 Dowiedz się więcej o cenie Shieldeum (SDM)

Tokenomika Shieldeum (SDM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shieldeum (SDM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SDM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SDM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSDM tokenomikę, poznaj cenę tokena SDMna żywo!

Jak kupić SDM Chcesz dodać Shieldeum (SDM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SDM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SDM na MEXC już teraz!

Historia ceny Shieldeum (SDM) Analiza historii ceny SDM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SDM już teraz!

Prognoza ceny SDM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SDM? Nasza strona z prognozami cen SDM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SDM już teraz!

