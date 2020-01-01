Tokenomika Script Network (SCPT) Odkryj kluczowe informacje o Script Network (SCPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Script Network (SCPT) With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour. With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour. Oficjalna strona internetowa: https://token.script.tv Biała księga: https://documentation.script.tv Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0669538FcdeF9A73CD37938eBa8c79E652BB93AA Kup SCPT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Script Network (SCPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Script Network (SCPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 240.53K $ 240.53K $ 240.53K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 680.81M $ 680.81M $ 680.81M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 353.30K $ 353.30K $ 353.30K Historyczne maksimum: $ 0.062 $ 0.062 $ 0.062 Historyczne minimum: $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 Aktualna cena: $ 0.0003533 $ 0.0003533 $ 0.0003533 Dowiedz się więcej o cenie Script Network (SCPT)

Tokenomika Script Network (SCPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Script Network (SCPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCPT tokenomikę, poznaj cenę tokena SCPTna żywo!

Historia ceny Script Network (SCPT) Analiza historii ceny SCPT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SCPT już teraz!

Prognoza ceny SCPT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCPT? Nasza strona z prognozami cen SCPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SCPT już teraz!

