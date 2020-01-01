Tokenomika Smoking Chicken Fish (SCF) Odkryj kluczowe informacje o Smoking Chicken Fish (SCF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Smoking Chicken Fish (SCF) Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain Oficjalna strona internetowa: https://smokingchickenfish.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/GiG7Hr61RVm4CSUxJmgiCoySFQtdiwxtqf64MsRppump Kup SCF teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Smoking Chicken Fish (SCF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Smoking Chicken Fish (SCF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Całkowita podaż: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Podaż w obiegu: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Historyczne maksimum: $ 0.39999 $ 0.39999 $ 0.39999 Historyczne minimum: $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 Aktualna cena: $ 0.003138 $ 0.003138 $ 0.003138 Dowiedz się więcej o cenie Smoking Chicken Fish (SCF)

Tokenomika Smoking Chicken Fish (SCF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Smoking Chicken Fish (SCF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCF tokenomikę, poznaj cenę tokena SCFna żywo!

Jak kupić SCF Chcesz dodać Smoking Chicken Fish (SCF) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SCF, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SCF na MEXC już teraz!

Historia ceny Smoking Chicken Fish (SCF) Analiza historii ceny SCF pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SCF już teraz!

Prognoza ceny SCF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCF? Nasza strona z prognozami cen SCF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SCF już teraz!

