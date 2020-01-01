Tokenomika SCARCITY (SCARCITY) Odkryj kluczowe informacje o SCARCITY (SCARCITY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SCARCITY (SCARCITY) Scarcity is DESOC, or decentralized social media platform.It was designed and developed to solve the problems inherent in existing centralized social applications and media by creating a social media without a centralized entity. Scarcity is DESOC, or decentralized social media platform.It was designed and developed to solve the problems inherent in existing centralized social applications and media by creating a social media without a centralized entity. Oficjalna strona internetowa: https://www.scarcity.company/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1qULZzQixX72UKqIxYZtU0jzklHaAEOUi/view?usp=drive_link Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0d67D1BEC77E562A73A65eEf5ED92aC46744671C Kup SCARCITY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SCARCITY (SCARCITY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SCARCITY (SCARCITY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 660.00M $ 660.00M $ 660.00M Historyczne maksimum: $ 1 $ 1 $ 1 Historyczne minimum: $ 0.06423605479564126 $ 0.06423605479564126 $ 0.06423605479564126 Aktualna cena: $ 0.066 $ 0.066 $ 0.066 Dowiedz się więcej o cenie SCARCITY (SCARCITY)

Tokenomika SCARCITY (SCARCITY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SCARCITY (SCARCITY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCARCITY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCARCITY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCARCITY tokenomikę, poznaj cenę tokena SCARCITYna żywo!

Historia ceny SCARCITY (SCARCITY) Analiza historii ceny SCARCITY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SCARCITY już teraz!

Prognoza ceny SCARCITY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCARCITY? Nasza strona z prognozami cen SCARCITY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SCARCITY już teraz!

