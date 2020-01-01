Tokenomika SatoshiVM (SAVM) Odkryj kluczowe informacje o SatoshiVM (SAVM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SatoshiVM (SAVM) SatoshiVM is a decentralized Bitcoin ZK Rollup Layer 2 solution compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem, using native BTC as gas. SatoshiVM bridges the EVM ecosystem with Bitcoin, enabling the Bitcoin ecosystem to issue assets and develop applications. Oficjalna strona internetowa: https://www.satoshivm.io/ Biała księga: https://github.com/SatoshiVM/yellowpaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x15e6E0D4ebeAC120F9a97e71FaA6a0235b85ED12

Tokenomika i analiza cenowa SatoshiVM (SAVM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SatoshiVM (SAVM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Historyczne maksimum: $ 27.9 $ 27.9 $ 27.9 Historyczne minimum: $ 0.11278385710414529 $ 0.11278385710414529 $ 0.11278385710414529 Aktualna cena: $ 0.125 $ 0.125 $ 0.125 Dowiedz się więcej o cenie SatoshiVM (SAVM)

Tokenomika SatoshiVM (SAVM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SatoshiVM (SAVM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAVM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAVM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSAVM tokenomikę, poznaj cenę tokena SAVMna żywo!

Jak kupić SAVM Chcesz dodać SatoshiVM (SAVM) do swojego portfolio?

Historia ceny SatoshiVM (SAVM) Analiza historii ceny SAVM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SAVM już teraz!

Prognoza ceny SAVM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SAVM? Nasza strona z prognozami cen SAVM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SAVM już teraz!

