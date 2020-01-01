Tokenomika SaucerSwap (SAUCE) Odkryj kluczowe informacje o SaucerSwap (SAUCE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SaucerSwap (SAUCE) SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more. Oficjalna strona internetowa: https://www.saucerswap.finance/ Biała księga: https://www.saucerswap.finance/whitepaper.pdf Block Explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.731861

Tokenomika i analiza cenowa SaucerSwap (SAUCE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SaucerSwap (SAUCE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.73M $ 45.73M $ 45.73M Całkowita podaż: $ 855.93M $ 855.93M $ 855.93M Podaż w obiegu: $ 855.73M $ 855.73M $ 855.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 53.44M $ 53.44M $ 53.44M Historyczne maksimum: $ 0.251 $ 0.251 $ 0.251 Historyczne minimum: $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 Aktualna cena: $ 0.05344 $ 0.05344 $ 0.05344 Dowiedz się więcej o cenie SaucerSwap (SAUCE)

Tokenomika SaucerSwap (SAUCE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SaucerSwap (SAUCE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAUCE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAUCE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSAUCE tokenomikę, poznaj cenę tokena SAUCEna żywo!

Jak kupić SAUCE Chcesz dodać SaucerSwap (SAUCE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SAUCE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SAUCE na MEXC już teraz!

Historia ceny SaucerSwap (SAUCE) Analiza historii ceny SAUCE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SAUCE już teraz!

Prognoza ceny SAUCE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SAUCE? Nasza strona z prognozami cen SAUCE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SAUCE już teraz!

