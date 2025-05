SAUCE

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

NazwaSAUCE

PozycjaNo.707

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.05%

Podaż w obiegu815,816,207.264945

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż831,271,621.394835

Wskaźnik obrotu0.8158%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.2324091642499139,2024-02-29

Najniższa cena0.00997402053641286,2023-06-10

Publiczny blockchainHBAR

Sektor

Media społecznościowe

