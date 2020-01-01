Tokenomika Sauber FT (SAUBER) Odkryj kluczowe informacje o Sauber FT (SAUBER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sauber FT (SAUBER) $SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences. $SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences. Oficjalna strona internetowa: https://www.socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xcf6D626203011e5554C82baBE17dd7CDC4Ee86BF Kup SAUBER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sauber FT (SAUBER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sauber FT (SAUBER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 574.46K $ 574.46K $ 574.46K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Historyczne maksimum: $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 Historyczne minimum: $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 Aktualna cena: $ 0.2062 $ 0.2062 $ 0.2062 Dowiedz się więcej o cenie Sauber FT (SAUBER)

Tokenomika Sauber FT (SAUBER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sauber FT (SAUBER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAUBER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAUBER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSAUBER tokenomikę, poznaj cenę tokena SAUBERna żywo!

Historia ceny Sauber FT (SAUBER) Analiza historii ceny SAUBER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SAUBER już teraz!

Prognoza ceny SAUBER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SAUBER? Nasza strona z prognozami cen SAUBER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SAUBER już teraz!

