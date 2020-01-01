Tokenomika SATS (SATS) Odkryj kluczowe informacje o SATS (SATS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SATS (SATS) SATS is a BRC20 token on Bitcoin. SATS is a BRC20 token on Bitcoin. Oficjalna strona internetowa: https://satscoin.vip/ Block Explorer: https://ordinalswallet.com/inscription/9b664bdd6f5ed80d8d88957b63364c41f3ad4efb8eee11366aa16435974d9333i0 Kup SATS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SATS (SATS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SATS (SATS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 76.82M $ 76.82M $ 76.82M Całkowita podaż: $ 2,100.00T $ 2,100.00T $ 2,100.00T Podaż w obiegu: $ 2,100.00T $ 2,100.00T $ 2,100.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 76.82M $ 76.82M $ 76.82M Historyczne maksimum: $ 0.0000009771 $ 0.0000009771 $ 0.0000009771 Historyczne minimum: $ 0.00000000705287601 $ 0.00000000705287601 $ 0.00000000705287601 Aktualna cena: $ 0.00000003658 $ 0.00000003658 $ 0.00000003658 Dowiedz się więcej o cenie SATS (SATS)

Tokenomika SATS (SATS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SATS (SATS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SATS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SATS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSATS tokenomikę, poznaj cenę tokena SATSna żywo!

Jak kupić SATS Chcesz dodać SATS (SATS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SATS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SATS na MEXC już teraz!

Historia ceny SATS (SATS) Analiza historii ceny SATS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SATS już teraz!

Prognoza ceny SATS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SATS? Nasza strona z prognozami cen SATS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SATS już teraz!

