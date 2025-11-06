GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Sapien to 0.11804 USD. Śledź aktualizacje cen SAPIEN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SAPIEN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Sapien to 0.11804 USD. Śledź aktualizacje cen SAPIEN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SAPIEN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SAPIEN

Informacje o cenie SAPIEN

Czym jest SAPIEN

Biała księga SAPIEN

Oficjalna strona internetowa SAPIEN

Tokenomika SAPIEN

Prognoza cen SAPIEN

Historia SAPIEN

Przewodnik zakupowy SAPIEN

Przelicznik SAPIEN-fiat

SAPIEN na spot

USDT-M Futures SAPIEN

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Sapien

Cena Sapien(SAPIEN)

Aktualna cena 1 SAPIEN do USD:

$0.11808
$0.11808$0.11808
-6.85%1D
USD
Sapien (SAPIEN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:28:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Sapien (SAPIEN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.11773
$ 0.11773$ 0.11773
Minimum 24h
$ 0.1286
$ 0.1286$ 0.1286
Maksimum 24h

$ 0.11773
$ 0.11773$ 0.11773

$ 0.1286
$ 0.1286$ 0.1286

$ 0.3647593155259055
$ 0.3647593155259055$ 0.3647593155259055

$ 0.051122873927006145
$ 0.051122873927006145$ 0.051122873927006145

-3.27%

-6.85%

-40.43%

-40.43%

Aktualna cena Sapien (SAPIEN) wynosi $ 0.11804. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SAPIEN wahał się między $ 0.11773 a $ 0.1286, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SAPIEN w historii to $ 0.3647593155259055, a najniższy to $ 0.051122873927006145.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SAPIEN zmieniły się o -3.27% w ciągu ostatniej godziny, o -6.85% w ciągu 24 godzin i o -40.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sapien (SAPIEN)

No.653

$ 29.51M
$ 29.51M$ 29.51M

$ 122.94K
$ 122.94K$ 122.94K

$ 118.04M
$ 118.04M$ 118.04M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.00%

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Sapien wynosi $ 29.51M, przy $ 122.94K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SAPIEN w obiegu wynosi 250.00M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 118.04M.

Historia ceny Sapien (SAPIEN) – USD

Śledź zmiany ceny Sapien dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0086833-6.85%
30 Dni$ -0.05586-32.13%
60 dni$ -0.09456-44.48%
90 dni$ +0.07404+168.27%
Dzisiejsza zmiana ceny Sapien

DziśSAPIEN odnotował zmianę $ -0.0086833 (-6.85%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Sapien

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.05586 (-32.13%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Sapien

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SAPIEN o $ -0.09456(-44.48%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Sapien

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.07404 (+168.27%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Sapien (SAPIEN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Sapien.

Co to jest Sapien (SAPIEN)

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Sapien jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Sapien. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SAPIEN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Sapien na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Sapien będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Sapien (w USD)

Jaka będzie wartość Sapien (SAPIEN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Sapien (SAPIEN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Sapien.

Sprawdź teraz prognozę ceny Sapien!

Tokenomika Sapien (SAPIEN)

Zrozumienie tokenomiki Sapien (SAPIEN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SAPIENjuż teraz!

Jak kupić Sapien (SAPIEN)

Szukasz jak kupić Sapien? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Sapien na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SAPIEN na lokalne waluty

1 Sapien(SAPIEN) do VND
3,106.2226
1 Sapien(SAPIEN) do AUD
A$0.1806012
1 Sapien(SAPIEN) do GBP
0.0897104
1 Sapien(SAPIEN) do EUR
0.1015144
1 Sapien(SAPIEN) do USD
$0.11804
1 Sapien(SAPIEN) do MYR
RM0.4934072
1 Sapien(SAPIEN) do TRY
4.969484
1 Sapien(SAPIEN) do JPY
¥18.06012
1 Sapien(SAPIEN) do ARS
ARS$171.3197148
1 Sapien(SAPIEN) do RUB
9.6013736
1 Sapien(SAPIEN) do INR
10.4607048
1 Sapien(SAPIEN) do IDR
Rp1,967.3325464
1 Sapien(SAPIEN) do PHP
6.9442932
1 Sapien(SAPIEN) do EGP
￡E.5.5962764
1 Sapien(SAPIEN) do BRL
R$0.6326944
1 Sapien(SAPIEN) do CAD
C$0.1664364
1 Sapien(SAPIEN) do BDT
14.3843544
1 Sapien(SAPIEN) do NGN
170.33172
1 Sapien(SAPIEN) do COP
$453.999546
1 Sapien(SAPIEN) do ZAR
R.2.0527156
1 Sapien(SAPIEN) do UAH
4.9647624
1 Sapien(SAPIEN) do TZS
T.Sh.290.02428
1 Sapien(SAPIEN) do VES
Bs26.32292
1 Sapien(SAPIEN) do CLP
$111.42976
1 Sapien(SAPIEN) do PKR
Rs33.3628256
1 Sapien(SAPIEN) do KZT
61.9957884
1 Sapien(SAPIEN) do THB
฿3.8315784
1 Sapien(SAPIEN) do TWD
NT$3.6509772
1 Sapien(SAPIEN) do AED
د.إ0.4332068
1 Sapien(SAPIEN) do CHF
Fr0.094432
1 Sapien(SAPIEN) do HKD
HK$0.9171708
1 Sapien(SAPIEN) do AMD
֏45.156202
1 Sapien(SAPIEN) do MAD
.د.م1.0989524
1 Sapien(SAPIEN) do MXN
$2.195544
1 Sapien(SAPIEN) do SAR
ريال0.44265
1 Sapien(SAPIEN) do ETB
Br18.0978928
1 Sapien(SAPIEN) do KES
KSh15.2554896
1 Sapien(SAPIEN) do JOD
د.أ0.08369036
1 Sapien(SAPIEN) do PLN
0.4355676
1 Sapien(SAPIEN) do RON
лв0.5217368
1 Sapien(SAPIEN) do SEK
kr1.127282
1 Sapien(SAPIEN) do BGN
лв0.200668
1 Sapien(SAPIEN) do HUF
Ft39.6767852
1 Sapien(SAPIEN) do CZK
2.5000872
1 Sapien(SAPIEN) do KWD
د.ك0.03623828
1 Sapien(SAPIEN) do ILS
0.38363
1 Sapien(SAPIEN) do BOB
Bs0.814476
1 Sapien(SAPIEN) do AZN
0.200668
1 Sapien(SAPIEN) do TJS
SM1.09187
1 Sapien(SAPIEN) do GEL
0.3198884
1 Sapien(SAPIEN) do AOA
Kz108.09513
1 Sapien(SAPIEN) do BHD
.د.ب0.04438304
1 Sapien(SAPIEN) do BMD
$0.11804
1 Sapien(SAPIEN) do DKK
kr0.7648992
1 Sapien(SAPIEN) do HNL
L3.1115344
1 Sapien(SAPIEN) do MUR
5.4322008
1 Sapien(SAPIEN) do NAD
$2.053896
1 Sapien(SAPIEN) do NOK
kr1.204008
1 Sapien(SAPIEN) do NZD
$0.2077504
1 Sapien(SAPIEN) do PAB
B/.0.11804
1 Sapien(SAPIEN) do PGK
K0.50167
1 Sapien(SAPIEN) do QAR
ر.ق0.4296656
1 Sapien(SAPIEN) do RSD
дин.12.0235544
1 Sapien(SAPIEN) do UZS
soʻm1,405.2378704
1 Sapien(SAPIEN) do ALL
L9.9200816
1 Sapien(SAPIEN) do ANG
ƒ0.2112916
1 Sapien(SAPIEN) do AWG
ƒ0.212472
1 Sapien(SAPIEN) do BBD
$0.23608
1 Sapien(SAPIEN) do BAM
KM0.200668
1 Sapien(SAPIEN) do BIF
Fr348.09996
1 Sapien(SAPIEN) do BND
$0.153452
1 Sapien(SAPIEN) do BSD
$0.11804
1 Sapien(SAPIEN) do JMD
$18.998538
1 Sapien(SAPIEN) do KHR
474.0557224
1 Sapien(SAPIEN) do KMF
Fr50.28504
1 Sapien(SAPIEN) do LAK
2,566.0869052
1 Sapien(SAPIEN) do LKR
රු35.9538036
1 Sapien(SAPIEN) do MDL
L2.012582
1 Sapien(SAPIEN) do MGA
Ar531.71118
1 Sapien(SAPIEN) do MOP
P0.94432
1 Sapien(SAPIEN) do MVR
1.817816
1 Sapien(SAPIEN) do MWK
MK204.9304244
1 Sapien(SAPIEN) do MZN
MT7.548658
1 Sapien(SAPIEN) do NPR
रु16.7545976
1 Sapien(SAPIEN) do PYG
837.13968
1 Sapien(SAPIEN) do RWF
Fr171.51212
1 Sapien(SAPIEN) do SBD
$0.9702888
1 Sapien(SAPIEN) do SCR
1.6183284
1 Sapien(SAPIEN) do SRD
$4.550442
1 Sapien(SAPIEN) do SVC
$1.0316696
1 Sapien(SAPIEN) do SZL
L2.0609784
1 Sapien(SAPIEN) do TMT
m0.41314
1 Sapien(SAPIEN) do TND
د.ت0.34975252
1 Sapien(SAPIEN) do TTD
$0.7991308
1 Sapien(SAPIEN) do UGX
Sh412.66784
1 Sapien(SAPIEN) do XAF
Fr67.2828
1 Sapien(SAPIEN) do XCD
$0.318708
1 Sapien(SAPIEN) do XOF
Fr67.2828
1 Sapien(SAPIEN) do XPF
Fr12.15812
1 Sapien(SAPIEN) do BWP
P1.5923596
1 Sapien(SAPIEN) do BZD
$0.2372604
1 Sapien(SAPIEN) do CVE
$11.3448244
1 Sapien(SAPIEN) do DJF
Fr20.89308
1 Sapien(SAPIEN) do DOP
$7.5758072
1 Sapien(SAPIEN) do DZD
د.ج15.4313692
1 Sapien(SAPIEN) do FJD
$0.2691312
1 Sapien(SAPIEN) do GNF
Fr1,026.3578
1 Sapien(SAPIEN) do GTQ
Q0.9041864
1 Sapien(SAPIEN) do GYD
$24.6892464
1 Sapien(SAPIEN) do ISK
kr14.99108

Zasoby Sapien

Aby lepiej zrozumieć Sapien, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Sapien
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Sapien

Jaka jest dziś wartość Sapien (SAPIEN)?
Aktualna cena SAPIEN w USD wynosi 0.11804USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SAPIEN do USD?
Aktualna cena SAPIEN w USD wynosi $ 0.11804. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Sapien?
Kapitalizacja rynkowa dla SAPIEN wynosi $ 29.51M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SAPIEN w obiegu?
W obiegu SAPIEN znajduje się 250.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SAPIEN?
SAPIEN osiąga ATH w wysokości 0.3647593155259055 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SAPIEN?
SAPIEN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.051122873927006145 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SAPIEN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SAPIEN wynosi $ 122.94K USD.
Czy w tym roku SAPIEN pójdzie wyżej?
SAPIEN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SAPIEN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:28:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Sapien (SAPIEN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator SAPIEN do USD

Kwota

SAPIEN
SAPIEN
USD
USD

1 SAPIEN = 0.11804 USD

Handluj SAPIEN

SAPIEN/USDT
$0.11808
$0.11808$0.11808
-6.43%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,872.95
$102,872.95$102,872.95

-0.82%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,394.02
$3,394.02$3,394.02

-0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.49
$160.49$160.49

-0.01%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,872.95
$102,872.95$102,872.95

-0.82%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,394.02
$3,394.02$3,394.02

-0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.49
$160.49$160.49

-0.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3289
$2.3289$2.3289

+2.30%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0726
$1.0726$1.0726

-1.16%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03588
$0.03588$0.03588

+43.52%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010109
$0.000010109$0.000010109

+435.43%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2011
$0.2011$0.2011

+302.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000602
$0.0000000602$0.0000000602

+298.67%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4929
$1.4929$1.4929

+84.03%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01892
$0.01892$0.01892

+51.36%