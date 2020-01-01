Tokenomika SAL (SAL) Odkryj kluczowe informacje o SAL (SAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SAL (SAL) Salvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space. Salvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space. Oficjalna strona internetowa: https://salvium.io/ Biała księga: https://salvium.io/docs/salvium-litepaper-v1_0-english.pdf Block Explorer: https://explorer.salvium.io/ Kup SAL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SAL (SAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SAL (SAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 56.21M $ 56.21M $ 56.21M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.96M $ 12.96M $ 12.96M Historyczne maksimum: $ 0.14715 $ 0.14715 $ 0.14715 Historyczne minimum: $ 0.04988210290947859 $ 0.04988210290947859 $ 0.04988210290947859 Aktualna cena: $ 0.07026 $ 0.07026 $ 0.07026 Dowiedz się więcej o cenie SAL (SAL)

Tokenomika SAL (SAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SAL (SAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSAL tokenomikę, poznaj cenę tokena SALna żywo!

Jak kupić SAL Chcesz dodać SAL (SAL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SAL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SAL na MEXC już teraz!

Historia ceny SAL (SAL) Analiza historii ceny SAL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SAL już teraz!

Prognoza ceny SAL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SAL? Nasza strona z prognozami cen SAL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SAL już teraz!

