Tokenomika Rezor (RZR)

Tokenomika Rezor (RZR)

Odkryj kluczowe informacje o Rezor (RZR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Rezor (RZR)

Oficjalna strona internetowa:
https://www.rezor.org/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9d0d41df4ca809dc16a9bff646d3c6cbc4ebc707

Tokenomika i analiza cenowa Rezor (RZR)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rezor (RZR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 11.79M
$ 11.79M$ 11.79M
Całkowita podaż:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Podaż w obiegu:
$ 40.64B
$ 40.64B$ 40.64B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 29.01M
$ 29.01M$ 29.01M
Historyczne maksimum:
$ 0.0004
$ 0.0004$ 0.0004
Historyczne minimum:
$ 0.000186600770527806
$ 0.000186600770527806$ 0.000186600770527806
Aktualna cena:
$ 0.0002901
$ 0.0002901$ 0.0002901

Tokenomika Rezor (RZR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Rezor (RZR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów RZR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów RZR.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszRZR tokenomikę, poznaj cenę tokena RZRna żywo!

Jak kupić RZR

Chcesz dodać Rezor (RZR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RZR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Rezor (RZR)

Analiza historii ceny RZR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny RZR

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RZR? Nasza strona z prognozami cen RZR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.