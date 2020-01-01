Tokenomika Rezor (RZR) Odkryj kluczowe informacje o Rezor (RZR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Rezor (RZR) Oficjalna strona internetowa: https://www.rezor.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9d0d41df4ca809dc16a9bff646d3c6cbc4ebc707 Kup RZR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Rezor (RZR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rezor (RZR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.79M $ 11.79M $ 11.79M Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 40.64B $ 40.64B $ 40.64B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.01M $ 29.01M $ 29.01M Historyczne maksimum: $ 0.0004 $ 0.0004 $ 0.0004 Historyczne minimum: $ 0.000186600770527806 $ 0.000186600770527806 $ 0.000186600770527806 Aktualna cena: $ 0.0002901 $ 0.0002901 $ 0.0002901 Dowiedz się więcej o cenie Rezor (RZR)

Tokenomika Rezor (RZR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rezor (RZR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RZR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RZR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRZR tokenomikę, poznaj cenę tokena RZRna żywo!

Jak kupić RZR Chcesz dodać Rezor (RZR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RZR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RZR na MEXC już teraz!

Historia ceny Rezor (RZR) Analiza historii ceny RZR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RZR już teraz!

Prognoza ceny RZR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RZR? Nasza strona z prognozami cen RZR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RZR już teraz!

