Informacje o Allo (RWA) Allo is building the world’s first exchange for tokenized stocks with 24/7 trading, low fees and instant settlement to democratize investing. Built on blockchain technology, Allo has tokenized $2.2B in RWAs, staked $50M in BTC, and launched a $100M lending facility. Allo is building the world’s first exchange for tokenized stocks with 24/7 trading, low fees and instant settlement to democratize investing. Built on blockchain technology, Allo has tokenized $2.2B in RWAs, staked $50M in BTC, and launched a $100M lending facility. Oficjalna strona internetowa: https://www.allo.xyz/ Biała księga: https://docs.allo.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9C8B5CA345247396bDfAc0395638ca9045C6586E Kup RWA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Allo (RWA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Allo (RWA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.95M $ 17.95M $ 17.95M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 99.71M $ 99.71M $ 99.71M Historyczne maksimum: $ 0.01824 $ 0.01824 $ 0.01824 Historyczne minimum: $ 0.003076171331168132 $ 0.003076171331168132 $ 0.003076171331168132 Aktualna cena: $ 0.009971 $ 0.009971 $ 0.009971 Dowiedz się więcej o cenie Allo (RWA)

Tokenomika Allo (RWA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Allo (RWA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RWA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RWA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRWA tokenomikę, poznaj cenę tokena RWAna żywo!

