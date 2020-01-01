Tokenomika RavenCoin (RVN) Odkryj kluczowe informacje o RavenCoin (RVN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o RavenCoin (RVN) Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles. Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles. Oficjalna strona internetowa: https://ravencoin.org/ Biała księga: https://ravencoin.org/whitepaper/ Block Explorer: https://ravencoin.network/ Kup RVN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa RavenCoin (RVN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RavenCoin (RVN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 180.60M $ 180.60M $ 180.60M Całkowita podaż: $ 15.62B $ 15.62B $ 15.62B Podaż w obiegu: $ 15.62B $ 15.62B $ 15.62B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 242.78M $ 242.78M $ 242.78M Historyczne maksimum: $ 0.289 $ 0.289 $ 0.289 Historyczne minimum: $ 0.00879405250642 $ 0.00879405250642 $ 0.00879405250642 Aktualna cena: $ 0.011561 $ 0.011561 $ 0.011561 Dowiedz się więcej o cenie RavenCoin (RVN)

Tokenomika RavenCoin (RVN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RavenCoin (RVN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RVN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RVN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRVN tokenomikę, poznaj cenę tokena RVNna żywo!

Jak kupić RVN Chcesz dodać RavenCoin (RVN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RVN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RVN na MEXC już teraz!

Historia ceny RavenCoin (RVN) Analiza historii ceny RVN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RVN już teraz!

Prognoza ceny RVN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RVN? Nasza strona z prognozami cen RVN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RVN już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!