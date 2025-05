RVN

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

NazwaRVN

PozycjaNo.257

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.09%

Podaż w obiegu15,203,389,791.094606

Maksymalna podaż21,000,000,000

Całkowita podaż15,203,389,791.094606

Wskaźnik obrotu0.7239%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.026499 USDT

Historyczne maksimum0.28542094,2021-02-20

Najniższa cena0.00879405250642,2020-03-13

Publiczny blockchainRVN

