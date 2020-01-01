Tokenomika Ready to Fight (RTF) Odkryj kluczowe informacje o Ready to Fight (RTF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ready to Fight (RTF) Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC. Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC. Oficjalna strona internetowa: https://rtfight.com/ Biała księga: https://rtfight.com/download/RTF_Whitepaper.pdf?v=1.0.0 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa89e2871a850e0e6fd8f0018ec1fc62fa75440d4 Kup RTF teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ready to Fight (RTF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ready to Fight (RTF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M Historyczne maksimum: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 Historyczne minimum: $ 0.009836048565616116 $ 0.009836048565616116 $ 0.009836048565616116 Aktualna cena: $ 0.01115 $ 0.01115 $ 0.01115 Dowiedz się więcej o cenie Ready to Fight (RTF)

Tokenomika Ready to Fight (RTF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ready to Fight (RTF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RTF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RTF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRTF tokenomikę, poznaj cenę tokena RTFna żywo!

Jak kupić RTF Chcesz dodać Ready to Fight (RTF) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RTF, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RTF na MEXC już teraz!

Historia ceny Ready to Fight (RTF) Analiza historii ceny RTF pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RTF już teraz!

Prognoza ceny RTF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RTF? Nasza strona z prognozami cen RTF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RTF już teraz!

