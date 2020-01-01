Tokenomika Oasis (ROSE) Odkryj kluczowe informacje o Oasis (ROSE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Oasis (ROSE) Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward Oficjalna strona internetowa: https://oasisprotocol.org/ Biała księga: https://docs.oasis.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/S3SQfD6RheMXQ3EEYn1Z5sJsbtwfXdt7tSAVXPQFtYo Kup ROSE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Oasis (ROSE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Oasis (ROSE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 187.35M $ 187.35M $ 187.35M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 7.41B $ 7.41B $ 7.41B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 252.80M $ 252.80M $ 252.80M Historyczne maksimum: $ 0.185 $ 0.185 $ 0.185 Historyczne minimum: $ 0.019431918889546658 $ 0.019431918889546658 $ 0.019431918889546658 Aktualna cena: $ 0.02528 $ 0.02528 $ 0.02528 Dowiedz się więcej o cenie Oasis (ROSE)

Tokenomika Oasis (ROSE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Oasis (ROSE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROSE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROSE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszROSE tokenomikę, poznaj cenę tokena ROSEna żywo!

Jak kupić ROSE Chcesz dodać Oasis (ROSE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ROSE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ROSE na MEXC już teraz!

Historia ceny Oasis (ROSE) Analiza historii ceny ROSE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ROSE już teraz!

Prognoza ceny ROSE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROSE? Nasza strona z prognozami cen ROSE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ROSE już teraz!

