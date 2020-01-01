Tokenomika The Root Network (ROOT) Odkryj kluczowe informacje o The Root Network (ROOT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o The Root Network (ROOT) ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond. ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond. Oficjalna strona internetowa: https://www.therootnetwork.com/ Biała księga: https://www.futureverse.com/research?index=whitepaper Block Explorer: https://rootscan.io/ Kup ROOT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa The Root Network (ROOT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The Root Network (ROOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M Całkowita podaż: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Podaż w obiegu: $ 3.87B $ 3.87B $ 3.87B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.76M $ 21.76M $ 21.76M Historyczne maksimum: $ 0.1329 $ 0.1329 $ 0.1329 Historyczne minimum: $ 0.001878185478469822 $ 0.001878185478469822 $ 0.001878185478469822 Aktualna cena: $ 0.001813 $ 0.001813 $ 0.001813 Dowiedz się więcej o cenie The Root Network (ROOT)

Tokenomika The Root Network (ROOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The Root Network (ROOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROOT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszROOT tokenomikę, poznaj cenę tokena ROOTna żywo!

Jak kupić ROOT Chcesz dodać The Root Network (ROOT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ROOT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ROOT na MEXC już teraz!

Historia ceny The Root Network (ROOT) Analiza historii ceny ROOT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ROOT już teraz!

Prognoza ceny ROOT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROOT? Nasza strona z prognozami cen ROOT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ROOT już teraz!

