Tokenomika ROGIN.AI (ROG) Odkryj kluczowe informacje o ROGIN.AI (ROG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ROGIN.AI (ROG) To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs. To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs. Oficjalna strona internetowa: https://rogin.ai Biała księga: https://rogin.ai/ROGin_AI_Whitepaper_V2.3.2_EN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5d43b66da68706d39f6c97f7f1415615672b446b Kup ROG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ROGIN.AI (ROG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ROGIN.AI (ROG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.34M $ 14.34M $ 14.34M Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 66.99M $ 66.99M $ 66.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 42.82M $ 42.82M $ 42.82M Historyczne maksimum: $ 30 $ 30 $ 30 Historyczne minimum: $ 0.1328107600152995 $ 0.1328107600152995 $ 0.1328107600152995 Aktualna cena: $ 0.2141 $ 0.2141 $ 0.2141 Dowiedz się więcej o cenie ROGIN.AI (ROG)

Tokenomika ROGIN.AI (ROG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ROGIN.AI (ROG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszROG tokenomikę, poznaj cenę tokena ROGna żywo!

Jak kupić ROG Chcesz dodać ROGIN.AI (ROG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ROG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ROG na MEXC już teraz!

Historia ceny ROGIN.AI (ROG) Analiza historii ceny ROG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ROG już teraz!

Prognoza ceny ROG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROG? Nasza strona z prognozami cen ROG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ROG już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!