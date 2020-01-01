Tokenomika Reality Metaverse (RMV) Odkryj kluczowe informacje o Reality Metaverse (RMV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Reality Metaverse tokenizes the world's top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games. Reality Metaverse tokenizes the world's top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games. Oficjalna strona internetowa: http://realitymeta.io/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1xKDaSsrJdQD9fOHSGMiWsLNtZUkCqPxm/view?usp=drive_link Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x423352f2c6e0e72422b69af03aba259310146d90

Tokenomika i analiza cenowa Reality Metaverse (RMV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Reality Metaverse (RMV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 684.71K $ 684.71K $ 684.71K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 249.89M $ 249.89M $ 249.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Historyczne maksimum: $ 0.11 $ 0.11 $ 0.11 Historyczne minimum: $ 0.001912759135737554 $ 0.001912759135737554 $ 0.001912759135737554 Aktualna cena: $ 0.00274 $ 0.00274 $ 0.00274 Dowiedz się więcej o cenie Reality Metaverse (RMV)

Tokenomika Reality Metaverse (RMV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Reality Metaverse (RMV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RMV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RMV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRMV tokenomikę, poznaj cenę tokena RMVna żywo!

Jak kupić RMV Chcesz dodać Reality Metaverse (RMV) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RMV, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Reality Metaverse (RMV) Analiza historii ceny RMV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RMV już teraz!

Prognoza ceny RMV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RMV? Nasza strona z prognozami cen RMV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RMV już teraz!

