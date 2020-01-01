Tokenomika Rivalz Network (RIZ) Odkryj kluczowe informacje o Rivalz Network (RIZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Rivalz Network (RIZ) Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans. Oficjalna strona internetowa: https://rivalz.ai/ Biała księga: https://3708766619-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtEAVMQUfOtXSxHdeCogt%2Fuploads%2F3S8lhjsO9UyIr3ezzSfR%2FRivalz%20-%20A%20World%20Abstraction%20Layer..pdf?alt=media&token=f870930f-76d3-4454-a487-f53cab058eba Block Explorer: https://solscan.io/token/93bVs9o8Nq88zxnLWwUAVfN5PXBhCcnV5sfs6AFLno8q

Tokenomika i analiza cenowa Rivalz Network (RIZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rivalz Network (RIZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.29M $ 8.29M $ 8.29M Historyczne maksimum: $ 0.05625 $ 0.05625 $ 0.05625 Historyczne minimum: $ 0.00101630910367032 $ 0.00101630910367032 $ 0.00101630910367032 Aktualna cena: $ 0.001658 $ 0.001658 $ 0.001658 Dowiedz się więcej o cenie Rivalz Network (RIZ)

Tokenomika Rivalz Network (RIZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rivalz Network (RIZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RIZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RIZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRIZ tokenomikę, poznaj cenę tokena RIZna żywo!

Historia ceny Rivalz Network (RIZ) Analiza historii ceny RIZ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RIZ już teraz!

Prognoza ceny RIZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RIZ? Nasza strona z prognozami cen RIZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RIZ już teraz!

