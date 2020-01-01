Tokenomika ritestream (RITE)

Odkryj kluczowe informacje o ritestream (RITE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o ritestream (RITE)

ritestream is an eco-system platform for the creation, monetisation and consumption of film and TV content in Web3. ritestream’s vision is to democratise the creator economy and generate revenues in the metaverse and via NFT’s for creators and the community.

Oficjalna strona internetowa:
https://ritestream.io/
Biała księga:
https://downloads.ctfassets.net/7w1fepsz9734/PTNTKcjD1zR5EwLHRcaq3/f77215c3ab124060265261be579ed4bc/ritepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x0808Bf94d57C905F1236212654268EF82E1e594E

Tokenomika i analiza cenowa ritestream (RITE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ritestream (RITE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 657.25K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 732.72M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 897.00K
Historyczne maksimum:
$ 0.13859
Historyczne minimum:
$ 0.00039709608385956
Aktualna cena:
$ 0.000897
Tokenomika ritestream (RITE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki ritestream (RITE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów RITE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów RITE.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszRITE tokenomikę, poznaj cenę tokena RITEna żywo!

Jak kupić RITE

Chcesz dodać ritestream (RITE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RITE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny ritestream (RITE)

Analiza historii ceny RITE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny RITE

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RITE? Nasza strona z prognozami cen RITE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.