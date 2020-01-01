Tokenomika RefundCoin (RFD) Odkryj kluczowe informacje o RefundCoin (RFD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o RefundCoin (RFD) $RFD Has Been Launched By Blurr.Eth, Who Is An OG Whale . $RFD Has Been Launched By Blurr.Eth, Who Is An OG Whale . Oficjalna strona internetowa: https://refundcoin.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x955d5c14c8d4944da1ea7836bd44d54a8ec35ba1 Kup RFD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa RefundCoin (RFD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RefundCoin (RFD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Historyczne maksimum: $ 0.000108 $ 0.000108 $ 0.000108 Historyczne minimum: $ 0.000000364509943696 $ 0.000000364509943696 $ 0.000000364509943696 Aktualna cena: $ 0.000003552 $ 0.000003552 $ 0.000003552 Dowiedz się więcej o cenie RefundCoin (RFD)

Tokenomika RefundCoin (RFD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RefundCoin (RFD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RFD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RFD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRFD tokenomikę, poznaj cenę tokena RFDna żywo!

Jak kupić RFD Chcesz dodać RefundCoin (RFD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RFD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RFD na MEXC już teraz!

Historia ceny RefundCoin (RFD) Analiza historii ceny RFD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RFD już teraz!

Prognoza ceny RFD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RFD? Nasza strona z prognozami cen RFD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RFD już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!