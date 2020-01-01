Tokenomika REVOX (REX) Odkryj kluczowe informacje o REVOX (REX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o REVOX (REX) REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide. Oficjalna strona internetowa: https://www.revox.ai/ Biała księga: https://docs.revox.ai/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x90869b3a42E399951bd5F5fF278B8CC5ee1Dc0fE

Tokenomika i analiza cenowa REVOX (REX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla REVOX (REX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 77.76M $ 77.76M $ 77.76M Całkowita podaż: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Podaż w obiegu: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 119.53M $ 119.53M $ 119.53M Historyczne maksimum: $ 0.082924 $ 0.082924 $ 0.082924 Historyczne minimum: $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 Aktualna cena: $ 0.039843 $ 0.039843 $ 0.039843 Dowiedz się więcej o cenie REVOX (REX)

Tokenomika REVOX (REX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki REVOX (REX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów REX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów REX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszREX tokenomikę, poznaj cenę tokena REXna żywo!

Jak kupić REX Chcesz dodać REVOX (REX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu REX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować REX na MEXC już teraz!

Historia ceny REVOX (REX) Analiza historii ceny REX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny REX już teraz!

Prognoza ceny REX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REX? Nasza strona z prognozami cen REX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena REX już teraz!

