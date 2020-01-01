Tokenomika Reef (REEF) Odkryj kluczowe informacje o Reef (REEF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Reef (REEF) Reef Finance is a liquidity aggregator and multi-chain smart yield engine that allows the integration of any DeFi protocol. It has been created with Polkadot, and shares its security model across the ecosystem while enabling cross-chain integrations. Reef Finance is a liquidity aggregator and multi-chain smart yield engine that allows the integration of any DeFi protocol. It has been created with Polkadot, and shares its security model across the ecosystem while enabling cross-chain integrations. Oficjalna strona internetowa: https://reef.io/ Biała księga: https://docs.reef.io/ Block Explorer: https://reefscan.com Kup REEF teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Reef (REEF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Reef (REEF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.20M $ 6.20M $ 6.20M Całkowita podaż: $ 21.02B $ 21.02B $ 21.02B Podaż w obiegu: $ 21.02B $ 21.02B $ 21.02B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.20M $ 6.20M $ 6.20M Historyczne maksimum: $ 0.007859 $ 0.007859 $ 0.007859 Historyczne minimum: $ 0.000173871992725367 $ 0.000173871992725367 $ 0.000173871992725367 Aktualna cena: $ 0.0002952 $ 0.0002952 $ 0.0002952 Dowiedz się więcej o cenie Reef (REEF)

Tokenomika Reef (REEF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Reef (REEF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów REEF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów REEF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszREEF tokenomikę, poznaj cenę tokena REEFna żywo!

Jak kupić REEF Chcesz dodać Reef (REEF) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu REEF, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować REEF na MEXC już teraz!

Historia ceny Reef (REEF) Analiza historii ceny REEF pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny REEF już teraz!

Prognoza ceny REEF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REEF? Nasza strona z prognozami cen REEF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena REEF już teraz!

