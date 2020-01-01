Tokenomika RealLink (REAL) Odkryj kluczowe informacje o RealLink (REAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

RealLink is a leading utility token in Social-Fi, widely used for tipping, payments, and rewarding creators and social engagement. Its ecosystem has surpassed 30 million users and continues to expand rapidly. Oficjalna strona internetowa: https://www.reallink.vip/ Biała księga: https://www.reallink.vip/#whitePaper Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TGBfBt6Y2Dm3RHdNpZAdqywBsvfdysf834/code

Tokenomika i analiza cenowa RealLink (REAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RealLink (REAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 85.69M $ 85.69M $ 85.69M Całkowita podaż: $ 2.92B $ 2.92B $ 2.92B Podaż w obiegu: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 748.32M $ 748.32M $ 748.32M Historyczne maksimum: $ 0.06582 $ 0.06582 $ 0.06582 Historyczne minimum: $ 0.000020000062829502 $ 0.000020000062829502 $ 0.000020000062829502 Aktualna cena: $ 0.06236 $ 0.06236 $ 0.06236 Dowiedz się więcej o cenie RealLink (REAL)

Tokenomika RealLink (REAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RealLink (REAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów REAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów REAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszREAL tokenomikę, poznaj cenę tokena REALna żywo!

