Informacje o Redacted Coin (RDAC) Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3. Oficjalna strona internetowa: https://redactedgroup.io/ Biała księga: https://redactedgroup.io/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192an.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192 Kup RDAC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Redacted Coin (RDAC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Redacted Coin (RDAC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 222.72M $ 222.72M $ 222.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.98M $ 5.98M $ 5.98M Historyczne maksimum: $ 0.15766 $ 0.15766 $ 0.15766 Historyczne minimum: $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 Aktualna cena: $ 0.005979 $ 0.005979 $ 0.005979 Dowiedz się więcej o cenie Redacted Coin (RDAC)

Tokenomika Redacted Coin (RDAC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Redacted Coin (RDAC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RDAC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RDAC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRDAC tokenomikę, poznaj cenę tokena RDACna żywo!

Jak kupić RDAC Chcesz dodać Redacted Coin (RDAC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RDAC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RDAC na MEXC już teraz!

Historia ceny Redacted Coin (RDAC) Analiza historii ceny RDAC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RDAC już teraz!

Prognoza ceny RDAC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RDAC? Nasza strona z prognozami cen RDAC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RDAC już teraz!

