Odkryj kluczowe informacje o RCADE (RCADE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:26:56 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa RCADE (RCADE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RCADE (RCADE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
Całkowita podaż:
$ 40.00B
$ 40.00B$ 40.00B
Podaż w obiegu:
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 4.98M
$ 4.98M$ 4.98M
Historyczne maksimum:
$ 0.0082
$ 0.0082$ 0.0082
Historyczne minimum:
Aktualna cena:
$ 0.0001244
$ 0.0001244$ 0.0001244

Informacje o RCADE (RCADE)

The RCADE Network is a decentralized blockchain redefining media, entertainment, and gaming. Decentralised infrastructure forms the backbone of our ecosystem, with player-powered RCADE Nodes at its heart. Initial node deployment phases provide decentralised storage capabilities, ensuring reliability, data integrity, and censorship resistance across games. In recognition of their critical role, node operators will be rewarded with significant $RCADE incentives, ensuring sustained engagement, operational longevity, and alignment of interests within the ecosystem. Get ready to power the network.

Oficjalna strona internetowa:
https://rcade.network/
Block Explorer:
"https://arbiscan.io/token/0x077574441C4F8763a37a2cFeE2ECb444aA60A15e

Tokenomika RCADE (RCADE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki RCADE (RCADE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów RCADE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów RCADE.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszRCADE tokenomikę, poznaj cenę tokena RCADEna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

