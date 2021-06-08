Tokenomika Quickswap (QUICK) Odkryj kluczowe informacje o Quickswap (QUICK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Quickswap (QUICK) QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2. QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2. Oficjalna strona internetowa: https://quickswap.exchange/ Biała księga: https://docs.quickswap.exchange/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xB5C064F955D8e7F38fE0460C556a72987494eE17 Kup QUICK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Quickswap (QUICK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Quickswap (QUICK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.10M $ 15.10M $ 15.10M Całkowita podaż: $ 946.05M $ 946.05M $ 946.05M Podaż w obiegu: $ 736.13M $ 736.13M $ 736.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.51M $ 20.51M $ 20.51M Historyczne maksimum: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 Historyczne minimum: $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 Aktualna cena: $ 0.02051 $ 0.02051 $ 0.02051 Dowiedz się więcej o cenie Quickswap (QUICK)

Tokenomika Quickswap (QUICK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Quickswap (QUICK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QUICK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QUICK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQUICK tokenomikę, poznaj cenę tokena QUICKna żywo!

Jak kupić QUICK Chcesz dodać Quickswap (QUICK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu QUICK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować QUICK na MEXC już teraz!

Historia ceny Quickswap (QUICK) Analiza historii ceny QUICK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny QUICK już teraz!

Prognoza ceny QUICK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QUICK? Nasza strona z prognozami cen QUICK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QUICK już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!